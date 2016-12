6 marzo 2014 Un Petcafè nel centro di Hanoi

17:48 - Stare comodi a bersi una bibita o a conversare in compagnia di decine di animali. Accade in un bar speciale, il Petcafè di Hanoi, in Vietnam, dove le attrazioni non sono le specialità della casa ma rettili di ogni tipo ed esemplari esotici di animali. l'idea attrae decine di turisti e di persone del posto. E pare che funzioni.