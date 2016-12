Un leone americano a passeggio in un centro commerciale

13:08 - L'elefante nel parcheggio di un cinema irlandese, il capriolo intrappolato in un cancello a Livorno, un coccodrillo nelle acque gelide dell'Avon e infine questo leone di montagna che si ritrova confuso e spaventato in un centro commerciale nella città americana di Sandy, nello Utha. Sono tanti gli animali selvatici che per curiosità o spesso per desiderio di libertà si ritrovano ad allontanarsi dal loro habitat naturale e a confondersi tra la gente per le vie cittadine. Gabbie troppo strette, padroni che li abbandonano e istinto di sopravvivenza costringono orsi, scimmiette e altri cuccioli a cercare un pasto sicuro tra i cassonetti e a sbirciare addirittura tra le vetrine dei negozi.