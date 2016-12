14 agosto 2014 Un cane e una papera,strana coppia a Parigi Bizzarro duo scovato e fotografato via social A individudarli alcuni frequentatori della web-community Reddit, che li hanno immortalati in momenti diversi nella capitale francese, mentre dormono accoccolati insieme o mentre osservano divertiti i passanti Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:34 - Strana coppia a Parigi: lui è un tenero e arruffato cane randagio, lei una adorabile paperella. A scoprirli sono stati alcuni iscritti al social network Reddit. Due di loro li hanno fotografati nella capitale francese, esattamente nello stesso posto, in due momenti diversi. Qualcun altro li ha ritratti in luoghi diversi. Il più delle volte appisolati, ecco i due "innamorati" che dormono teneramente accoccolati uno accanto all'altro, o mentre guardano incuriositi i passanti, oppure "posano" davanti al fotografo. Scoperti da gmwdrumbum, sono stati poi "replicati" da bettythedinosaur. Per diventare un "mini-tormentone" social.