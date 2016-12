20 maggio 2014 Un cane che si comporta come un gatto? Esiste e si chiama Tally L'incredibile storia di un husky malamute cresciuto con dei gatti che oggi si comporta come uno di loro Tweet google 0 Invia ad un amico

09:39 - La legge naturale vuole che cani e gatti non vadano troppo d'accordo, ma a rappresentare una eccezione più che valida è Tally, husky malamute, che non solo ama i gatti, ma addirittura si comporta come se fosse uno di essi. La sua storia ci arriva dal web dove il suo padrone ha pubblicato varie foto raccontando di come il cane sia cresciuto insieme a dei gatti con il precedente proprietario e di come questo abbia influito sui comportamenti non proprio consueti dell'animale. "Tally-dice-ama fare la pipì sul pavimento o sui tappeti, nascondersi dentro le scatole e si siede con le zampe sotto il corpo, tutti atteggiamenti da micio. Personalmente penso che creda di essere proprio un gatto".