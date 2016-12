17 marzo 2014 Tra rock, foto artistiche e social network cani e gatti trovano una nuova casa Usa, grande successo per la campagna a favore delle adozioni lanciata al Sxsw di Austin, uno dei festival musicali e cinematografici più famosi del mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

08:45 - Un festival di grande successo, una campagna social senza precedenti e migliaia di cani e gatti abbandonati che trovano una nuova casa e dei padroni amorevoli. Grande successo per l'iniziativa PETstameet, lanciata dall'associazione Aspca, con la collaborazione di Instagram, in occasione del Sxsw, uno dei festival musicali e cinematografici più famosi al mondo che, ogni anno, richiama migliaia di persone ad Austin, in Texas.

Vicino al palco, tra un concerto e l'altro, tantissimi spettatori si sono messi in posa con gli amici a quattro zampe in cerca di una nuova vita. E gli scatti, pubblicati in Rete, hanno fatto il giro del mondo.



Impossibile, del resto, rimanere insensibili di fronte a quegli occhioni in cerca di affetto, a quegli scatti colorati, o a un micetto che, di fronte a un microfono, lancia un vero e proprio appello in conferenza stampa.



E sono tantissimi i presenti che, partiti da casa per assistere alla ormai decennale manifestazione, se ne sono tornati a casa con un nuovo amico. A quattro zampe, ovviamente.