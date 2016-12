22 settembre 2014 Tian Tian non sarà mamma: panda dello zoo di Edimburgo perde il secondo cucciolo Dopo i numerosi tentativi di accoppiamento naturale risultati vani, si è proceduto con l'inseminazione artificiale, che però non ha dato i risultati sperati Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:26 - Anche questa volta la Gran Bretagna non avrà il suo primo cucciolo di panda. Per la seconda volta infatti Tian Tian, l'esemplare che vive nello zoo di Edimburgo, ha perso il suo piccolo. L'inseminazione artificiale sembrava dare grandi speranze, invece i livelli di ormoni dell'animale sono ritornati normali e si sarebbe verificato un riassorbimento del feto.

Negli ultimi anni a più riprese è stata tentata la fecondazione del panda gigante proveniente dalla Cina, ma senza successo. Prima i numerosi tentativi di accoppiamento naturale con il "compagno" Yang Guang non sono andati a buon fine. Poi l'inseminazione artificiale cui Tian Tian era stata già sottoposta.



Sembrava la volta buona già a ottobre 2013, ma nonostante gli ormoni e il comportamento indicassero che Tian Tian era riuscita a portare la gravidanza quasi al termine, la cosa non è andata a compimento. Un'eventualità che era comunque stata presa in considerazione, visto che solitamente la nascita di un cucciolo di panda è un evento raro e che accade dopo anni di tentativi. Così ad aprile si è proceduto con un nuovo trattamento ma nemmeno in questo caso ha dato i risultati sperati.