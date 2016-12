27 giugno 2014 Thailandia, l'invasione delle anatre Una strada è stata sommersa da un fiume di animali che prepotentemente ma comunque in due file ordinate ha attraversato la carreggiata zizzagando fra le auto Tweet google 0 Invia ad un amico

11:08 - Anatre in fuga su una strada thailandese dove un automobilista si è trovato nel mezzo di un ingorgo "animale". La via infatti è stata presa di assalto da un fiume di anatre che, prepotentemente ma comunque in due file ordinate, hanno attraversato la strada zizzagando fra le auto.