08:10 - Se in altre parti del mondo il problema più serio che si può incontrare quando si va in bagno è quello di finire la carta igienica (oppure, nei Paesi anglosassoni, quello di non avere a disposizione un bidet), in Thailandia è tutt'altra storia. Perché dalla tazza può spuntare un serpente: non un'innocua biscetta, ma un bestione lungo anche qualche metro. Un problema così comune che i servizi d'emergenza sono attrezzati per la cattura dei rettili nei bagni.