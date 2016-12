6 febbraio 2014 Tasmania, scoperta medusa gigante Con i suoi 1,5 metri di diametro, appartiene a una specie mai classificata fino a oggi. E' stata trovata da una famiglia su una spiaggia Tweet google 0 Invia ad un amico

11:14 - Una famiglia in vacanza in Tasmania ha trovato in spiaggia una medusa gigante. Con il suo diametro di 1,5 metri, appartiene a una specie già avvistata in passato ma mai classificata e quindi senza nome. Negli ultimi tempi, nei mari che circondano l'isola, sono state trovate tante meduse di grandi dimensioni e gli scienziati stanno cercando di capire il motivo di questa proliferazione.