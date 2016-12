Tasmania, la pecora nomade che da sei anni non viene tosata

15:42 - Una pecora di sei anni che non è mai stata tosata, addosso una quantità incredibile di pelo stimato circa in 20 kg. Almeno secondo i due australiani dell’isola della Tasmania che l’hanno trovata allo stato brado. A causa del suo pelo mai tosato la povera pecora merino, ribattezzata Shaun, non riesce neanche a vedere. I due contadini nei prossimi giorni procederanno alla tosatura nella speranza di battere il record di una pecora della Nuova Zelanda che produsse 27 kg di lana.