11 marzo 2014 Tarquinia, ritrovato calamaro gigante

Esemplare forse unico per i nostri mari Le acque del lido hanno portato a riva un mollusco dalle misure insolite

L'esemplare, dal peso di circa 10 chili, non è risultato commestibile Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:56 - "Qualche "mostro" dei mari ce l'abbiamo anche noi...", dice Carlo Usai, l'uomo che domenica scorsa ha scoperto un calamaro da record sulle spiagge del Lazio. Il ritrovamento è avvenuto a Tarquinia e ha del sorprendente: difficilmente nelle nostre acque è possibile registrare esemplari di tali dimensioni. Dieci chili sono un peso insolito per un mollusco di questo tipo.

La scoperta, racconta Usai, è avvenuta "domenica scorsa, quando durante un volo di piacere con il mio aeroplanino ultraleggero, sono atterrato su una pista lungo il litorale laziale a nord di Roma, a Tarquinia, per fare una passeggiata sulla spiaggia. Camminando sulla battigia deserta mi sono imbattuto in un calamaro gigante, almeno per i nostri mari, del peso di circa 10 chili. Era moribondo, con ancora una flebile traccia di vita, venuta meno poco dopo".



Il cefalopode inoltre non presentava caratteristiche commestibili: "La sua consistenza cartilaginea era assai poco gradevole, al contrario dei suoi parenti più piccoli. L'avevo già sentito dire che i calamari giganti non erano commestibili, ma pensavo a quelli tropicali, non a quelli nostrani", spiega ancora l'uomo che lo ha ritrovato nel lido di Tarquinia.