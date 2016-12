Taiwan, la seconda vita di Tiny il rottweiler

09:17 - Tiny il Rottweiler è un miracolo della vita e della tenacia di un gruppo di volontari. Trovato su una spiaggia in Taiwan, aveva delle ulcere aperte, non aveva più il pelo, era magro e denutrito e, quando fu catturato, doveva subire l'eutanasia. Non stava male soltanto fisicamente: era aggressivo verso gli uomini e gli altri cani. Ma il Santuario, un'associazione animalista del nord di Taiwan, ha voluto dargli una seconda possibilità. Sean si è preso cura di lui nella clinica veterinaria di Yangming. E così, in pochi mesi, Tiny è letteralmente rinato. Basta guardare le foto di due anni fa e quelle di adesso per rendersi conto che, qualche volta, i miracoli esistono.