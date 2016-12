20 aprile 2014 Tahoe, il mistero dell'orso abbandonato di fronte a un centro veterinario Il piccolo orso bruno di dieci settimane, ora sottoposto alle cure del centro per la salvaguardia degli animali selvatici, era ferito ma tutto sommato in buona salute Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:10 - Lo hanno trovato a Tahoe, in California, sull'uscio del centro della Bear League, un'associazione per la tutela degli orsi. Ma come ci sia arrivato, o chi ce l'abbia portato, nessuno lo sa. Il piccolo orso bruno di dieci settimane, ora sottoposto alle cure del centro per la salvaguardia degli animali selvatici, era ferito ma tutto sommato in buona salute.

"E' molto strano questo arrivo – dice uno dei volontari -. Altre volte ci hanno lasciato uccellini feriti e altri animali, ma mai un orso. Ora aspettiamo una telefonata da chi l'ha portato, per capire cosa possa essere accaduto".