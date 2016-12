28 maggio 2014 Sudafrica, quando il rinoceronte si deve spostare (appeso) in elicottero Un nuovo metodo, messo a punto in Sudafrica, prevede di legare delle cinghie alle caviglie dell'animale per poi farlo "volare" appeso Tweet google 0 Invia ad un amico

10:55 - Spostare un rinoceronte non è sicuramente un'impresa facile, spostarne uno ferito diventa un'impresa. Così un nuovo metodo, messo a punto in Sudafrica, prevede di legare delle cinghie alle caviglie dell'animale per poi farlo "volare" appeso a un elicottero.

Nonostante il mezzo di trasporto possa sembrare brutale, i veterinari che seguono le procedure assicurano che sia il metodo più sicuro e veloce e di fatto l'unico utilizzabili in alcune situazioni di emergenza.