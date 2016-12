Sudafrica, elefante attacca una coppia di turisti inglesi durante un safari

15:12 - Brutta avventura per una coppia di turisti inglesi che, durante un safari nel parco nazionale Kruger, in Sudafrica, sono stati attaccati da un elefante. I due stavano attraversando il parco a bordo della loro auto, quando hanno incrociato il pachiderma. L'animale in un primo momento si è avvicinato alla vettura, poi si è scagliato contro i due turisti ribaltando l'auto più volte. La donna, colpita alle gambe dalle zanne dell'elefante, è stata ricoverata in ospedale. Ferito lievemente anche un sudamericano intervenuto per allontanare l'animale.