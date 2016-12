10:13 - Il fascino del safari è quello di poter ammirare da vicino animali selvaggi. Un'uscita in jeep tra le foreste dello Sri Lanka ha però riservato una spiacevole sorpresa ad un gruppo di turiste. Un elefante affamato con le zanne ha colpito il loro mezzo, infilando la proboscide per fare razzia di cibo. Tre minuti di vero panico per le ragazze che così hanno provato il brivido del vero safari.