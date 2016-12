Smudge, il cucciolo di "orso della luna" salvato in Cina dalla fattoria della bile

13:18 - Smudge, un cucciolo di orsa della luna di appena quattro mesi, è stata salvata dall'associazione Animals Asia da quella che in Cina viene considerata una pratica economica e veloce con finalità mediche: l'estrazione della bile. La piccola sarà la prima a godere di un programma di arricchimento ambientale predisposto dall'associazione animalista nell'ex fattoria della bile di Nanning. Soprannominata Smudge dal team che si sta prendendo di cura di lei, l'orsa faceva parte dei 130 esemplari nati in cattività nella struttura e destinati alla stimolazione e all'estrazione della bile. Grazie a Peace by Piece, un progetto di conversione della fattoria in riserva naturale, Smudge non verrà sottoposta al trattamento ma godrà di una serie di arricchimenti ambientali: un accurato piano nutrizionale, una piccola piscina, peluche con cui giocare e foglie e paglia per il suo nuovo letto.