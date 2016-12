14 marzo 2014 Sidney, la prima "uscita" del canguro Nonostante sia venuta al mondo a settembre, ha fatto la sua prima apparizione pubblica, mettendo la testa fuori da marsupio della madre, solo nei giorni scorsi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:20 - E' la prima canguro femmina nata in cattività negli ultimi 20 anni nello zoo di Toringa di Sidney. Nonostante sia venuta al mondo a settembre, ha fatto la sua prima apparizione pubblica, mettendo la testa fuori da marsupio della madre, solo nei giorni scorsi. Ed eccola in posa per fotografi e curiosi.