Sicilia: precipita in un burrone, cavallo salvato dai vigili del fuoco

11:35 - Era caduto in un dirupo profondo cinquanta metri ma era miracolosamente rimasto illeso. Spaventato e ferito, lo splendido cavallo è stato imbragato, bendato e salvato grazie a una spettacolare operazione dei vigili del fuoco.

L'impresa è stata realizzato a Partinico, in provincia di Palermo, dove gli uomini delle Fiamme gialle hanno calato una lunga fune nel burrone, hanno legato l'animale e lo hanno riportato al sicuro portandolo in volo con un elicottero. Il cavallo è stato sollevato in cielo, a decine di metri d'altezza, e all'atterraggio ha trovato la sua proprietaria. Che lo ha accolto tra lacrime di gioia.