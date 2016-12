17 marzo 2014 Si ammala e non può più camminare

11:34 - Un 68enne allevatore di suini di Chongqing, in Cina, ha scelto un modo molto originale per i suoi spostamenti. L'uomo, che in seguito a una bronchite non riusciva più a camminare, ha deciso di cavalcare un maiale invece che usare la macchina per le sue commissioni. Una soluzione davvero eco-sostenibile, visto che l'animale si nutre solo di lattuga e scarti.

L'allevatore si trova talmente a suo agio in sella al suo maiale che lo usa con qualunque condizione atmosferica. Anche ora che è tornato a camminare, l'uomo preferisce spostarsi con il suo fedele suino anche per piccoli spostamenti.



La Cina è il più grande consumatore di maiale del mondo e la metà dei suini - circa 480 milioni - sono allevati lì. Lo scorso anno la più grande azienda di maiali degli Stati Uniti, la Smithfield Farms, è stata acquistata da una società cinese, la Shuanghui International Holdings, per la bellezza di 4,7 miliardi di dollari.