Se il padrone è stanco, il cane lo porta a spasso il drone controllato da casa

16:34 - I droni sono ormai utilizzati in diversi settori, dalla sorveglianza all'agricoltura, fino alle azioni militari. Nessuno aveva ancora immaginato che questi dispositivi volanti potessero fare anche da dog sitter. Ci ha pensato un newyorkese di nome Jeff Myers, diffondendo sul web un video che mostra come questa idea possa funzionare. Jeff ha ideato un sistema che permette di far uscire il proprio cane accompagnato da un drone, senza mai perderli di vista. Il robot grazie a un sensore e a una telecamera trasmette immagini e posizione della passeggiata, in tempo reale sul pc del proprietario. Il sistema sembra funzionare, anche se rimangono alcuni dubbi: per esempio, se il cane dovesse sporcare, chi provvederebbe a ripulire?