Scoiattoli rifugiati in un parafango salvati da un meccanico in Usa

13:32 - Intervento delicato a Tulsa, in Oklahoma, per salvare tre scoiattoli che si erano rifugiati nel parafango di un'automobile. Addirittura ha dovuto operare un meccanico che, per afferrare ed estrarre i roditori, ha rimosso alcune parti della vettura. Alla fine gli animaletti sono stati collocati in una scatola di cartone forse meno confortevole ma certamente più sicura del loro precedente rifugio.