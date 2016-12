Sanremo, morto Camillo: il cane che viaggiava in autobus come un uomo

15:17 - E' morto Camillo, il cane meticcio di 12 anni, diventato in poco tempo la mascotte di Sanremo e di via Palazzo, a pochi passi dal Teatro Ariston e balzato mesi fa agli onori della cronaca per la sua spiccata indipendenza e intelligenza. Camillo prendeva l'autobus da solo, attraversava sulle strisce ed aveva persino un profilo Facebook.

Ed è proprio sul noto social network, che è stato dato il triste annuncio. I padroni di Camillo, madre e figlia, titolari di un negozio di prodotti tipici, avevano anche pensato di dotare il loro cane di un sistema "gps" per monitorare i suoi spostamenti, visto che ogni tanto spariva anche per mezza giornata. Camillo era benvoluto da tutti. Al punto che un giorno, dopo che gli avevano messo al collo un cartello con la scritta "Non datemi da mangiare, perche' devo fare le analisi", nel negozio c'è stata una processione di commercianti della zona, preoccupati dalle sue condizioni di salute