San Pietroburgo, cercasi disperatamente un nome per i due cuccioli di giaguaro

07:42 - Hanno poco più di due mesi, sono già sotto i riflettori, ma ancora non hanno un nome. Così lo zoo di San Pietroburgo ha deciso di indire un concorso per trovarglielo. Protagonisti del "contest" una coppia di giaguari. Per trovare il nome delle due new entry dello zoo verrà installata davanti alla gabbia dei cuccioli una teca, all'interno della quale chiunque potrà lasciare la propria preferenza. Il vincitore verrà ricompensato con alcuni gadget... Decisamente meglio che una gita nella loro gabbia!