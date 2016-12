15:39 - Un golden retriver che nessuno voleva, una femmina di appena un anno e mezzo salvata dal suo padrone, ha presto corrisposto il suo affetto salvandogli la vita dopo esser stato sbalzato dalla sua motoslitta nelle nevi della gelida Alaska. La cucciola ribaltata assieme ad Otis, il suo padrone, gli ha leccato tutte le ferite e, arrivata la notte, si è sdraiata accanto a lui facendogli sentire il suo calore. Il giorno seguente, la golden si è poi allontanata per abbaiare in cerca di aiuti e, a trenta ore dall'incidente, ci è riuscita a bloccare una motoslitta con due uomini portandoli dal suo Otis. "Se non ci fosse stata lei sarei morto", queste sono le parole che lui espresse dall'ospedale.