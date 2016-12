Russia, coccodrillo finisce in ospedale schiacciato dal peso di una... signora

08:42 - Una donna cade sopra un coccodrillo e lui, per lo shock, viene ricoverato in una clinica veterinaria. E' successo davvero a Murmansk, in Russia, dove l'animale, lungo due metri, è stato letteralmente schiacciato, mentre viaggiava in minibus con il "Soviet Circus", dalla ingombrante passeggera (120 chili di peso). Il veicolo stava trasportando il suo equipaggio, gli artisti del circo, alla meta successiva per il prossimo show, nel nord della Russia, quando l'autista ha preso inavvertitamente una buca.

La donna, la contabile della compagnia, non si era agganciata al sedile con la cintura di sicurezza, ed è stata quindi improvvisamente sbalzata fuori dal suo posto. Sfortunatamente, proprio accanto a lei, racconta Rocketnews24, c'era il povero coccodrillo, di nome Fedya, che stava tranquillamente riposando sdraiato in terra su un coperta.



La donna gli è dunque piovuta addosso con il suo quintale e passa di peso. E l'animale è rimasto traumatizzato: ha cominciato a vomitare e non ha più smesso per ore, per essere poi affidato alle cure dei veterinari. Si è accertato successivamente che il povero coccodrillo non aveva avuto lesioni interne, ma probabilmente si era preso solo un grosso spavento. Adesso si trova a Mosca, con la sua compagnia. E la signora sovrappeso si è meritata una bella lavata di capo: perché non si era legata con la cintura di sicurezza?