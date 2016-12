24 marzo 2014 Ritratti di cani come vere star da copertina La fotografa tedesca Elke Vogelsang immortala i suoi cani in scatti pieni di personalità, grazia e umorismo rendendoli dei veri modelli professionisti Tweet google 0 Invia ad un amico

13:11 - La fotografa professionista Elke Vogelsang di Hildesheim, in Germania, ha deciso di immortalare come delle vere muse da copertina delle più importanti riviste i suoi tre cani - Noodles, Scout e Loli - riuscendo a esprimere tutta la loro bellezza e la loro personalità. I ritratti dell'artista sono caldi, intimi e talvolta buffi, ed è chiaro, a giudicare da come si pongono i suoi cani che sono modelli eccellenti e pazienti.