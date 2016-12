14 maggio 2014 Rimini, una spiaggia dedicata ai cani

Al Bagno 82 entra solo chi porta un animale Lo stabilimento balneare è la più grande dog beach dell'Emilia Romagna

Qui tutto è stato studiato per i quattro zampe, dalle docce alle passerelle Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:06 - "E' vietato l'ingresso alle persone sprovviste di cani", si legge su un cartello entrando a Rimini dog no problem . Il Bagno 82 della città romagnola infatti è interamente dedicato ai cani: ombrelloni, recinti, passerelle e docce, qui tutto è rivolto ai quattro zampe e ai loro proprietari. Questo stabilimento balneare è la più grande dog beach dell'Emilia Romagna e rappresenta un caso quasi unico nel panorama turistico italiano.

A misura di cane - In passato un servizio simile era offerto nel vicino Bagno 81, ma qui la spiaggia non era esclusiva assoluta per i cani e spesso i turisti non gradivano la loro presenza. Dall'estate 2014 invece il Bagno 82 sarà totalmente riservato alla "clientela con la coda", che potrà usufruire di oltre 50 box con recinti e un centinaio di ombrelloni studiati per chi andrà in spiaggia con il cane. Non mancano poi aree gioco, stuoie, ciotole e dog bad (lettini per animali). A "Rimini dog no problem" ingresso consentito a cani di ogni razza e taglia.



Il progetto precedente nel 2012 era già stato premiato con il riconoscimento "Accoglienza 4 zampe top", consegnato dall'ex ministra del Turismo Michela Vittoria Brambilla. Ora la spiaggia per cani entra in una nuova fase, ancora più animal friendly. "Fatti accompagnare dal tuo cane, altrimenti senza di lui qui non potrai entrare", scrivono i responsabili dello stabilimento sul sito ufficiale.