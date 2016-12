Ravenna, avvistato nell'Adriatico un delfino albino: è uno dei venti esemplari al mondo

09:51 - Un rarissimo esemplare di delfino albino, ribattezzato Albus, è stato fotografato da un gruppo di ricercatori al largo nelle coste di Ravenna, nel nord dell'Adriatico. La presenza dell'animale, unico nel Mediterraneo e tra i soli venti ancora in vita nel mondo, era già stata segnalata nei mesi scorsi, ma per la prima volta si è riusciti a documentare l'avvistamento. Il monitoraggio rientra nelle attività del progetto Netcet, una rete per la conservazione dei Cetacei e delle Tartarughe marine in Adriatico, che coinvolge i ricercatori del Blue World Istitute e della Fondazione Cetacea onlus.