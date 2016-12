7 febbraio 2014 Quando la natura è in miniatura:

08:34 - Tesoro, mi si sono ristretti i cuccioli. E questa volta non è un film, ma è quanto si potrebbe pensare guardando le foto dei 24 animali più piccoli del mondo. Ci sono specie del tutto insolite, ma vi sorprenderete nello scoprire che anche animali ben più noti, come rane, testuggini e gechi, possono non riuscire a superare le dimensioni di una moneta da un euro.