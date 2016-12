25 marzo 2014 Quando Fido è il migliore amico dei bambini: giochi e tenerezze dal web I bimbi instaurano uno splendido rapporto con i propri animali domestici, che portano anche benefici alla loro salute Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:05 - Vuoi far felice un bambino? Regalagli un animale domestico. In queste foto tratte dal sito ebaumsworld.com bebè e bimbi sono ritratti in atteggiamenti affettuosi e buffi con cani e gatti, che diventano ben presto fedeli compagni di gioco. E a smentire chi solleva problemi di igiene arriva la medicina: secondo uno studio la presenza di amici a quattro zampe in casa stimola il sistema immunitario, allontanando le infezioni alle alte vie respiratorie.