Povero micino: guarda come finisce la sua corsa a tutta velocità

08:56 - Se lo ricorderà per un bel pezzo, ma non perché si tratta del miglior panificio di Francia. Anzi, con ogni probabilità questo sfortunato gattino girerà alla larga per un po' dalla panetteria di Saint Cere, dove la sua corsa a tutta velocità si è bruscamente interrotta contro una porta a vetri lasciata inavvertitamente aperta. La scena, molto divertente, ha fatto il giro del mondo e il video è cliccatissimo.