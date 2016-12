3 marzo 2014 Pitone fagocita un coccodrillo intero Il serpente, dopo una spietata lotta, soffoca la sua preda e la mangia in un boccone. Accade in Australia dove una donna presente sulla riva del lago, teatro del combattimento, ha scattato alcune foto e le ha pubblicate sul web. Gli spettacolari scatti hanno fatto immancabilmente il giro del mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:03 - Un serpente ha divorato un coccodrillo in un lago del Queensland, nel nordest dell'Australia, dopo un lungo duello che ha tenuto a bocca aperta le famiglie in gita domenicale sulla riva. La notizia sta facendo il giro del mondo sul web. Il grosso rettile ha attaccato un giovane coccodrillo di appena un metro nel lago Moondarra, vicino a Mount Isa. L'epico combattimento è stato immortalato in una serie di foto da una signora , che si trovava a pochi metri per un picnic con la sua famiglia. Allertata da alcuni canoisti, Corlis ha afferrato la macchina fotografica ed è riuscita a scattare una serie di foto - poi postate sul web - che ritraggono il serpente già attorcigliato attorno al rettile per strangolarlo.

"Il coccodrillo dapprima si dibatteva, cercava di tenere la testa fuori dall'acqua", ha raccontato la donna alla radio Abc. "Ma con il passare del tempo si vedeva che entrambi cominciavano a indebolirsi. Poi è sembrato che il coccodrillo si arrendesse; il serpente ha mollato la presa, si è fermato per un po' e poi ha cominciato a consumare il pasto", ha aggiunto. Dopo l'abbuffata il serpente è stato visto immobile sulla sponda dove presumibilmente è rimasto a lungo in laboriosa digestione. "Guardando il serpente, si potevano intravedere il dorso, le zampe e tutto il resto del coccodrillo dentro il suo stomaco", ha aggiunto Corlis.