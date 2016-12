16 settembre 2014 Pesce rosso operato per un tumore

Un insolito intervento al cervello Si chiama George e ha dieci anni il pesciolino malato che il padrone ha affidato alle cure di un esperto veterinario

17:40 - Il suo destino sembrava segnato, eppure per George, pesce rosso di 10 anni colpito da un tumore al cervello, l'amore fuori dal comune della proprietaria ha fatto la differenza. Così George è stato affidato alle cure di un veterinario del Lort Smith Animal Hospital di Melbourne, capace di eseguire un'insolita operazione chirurgica. Costo? Circa 200 dollari. Il pesciolino non ha sentito nulla grazie all'anestesia totale ed è stato tenuto in vita grazie ad acqua addizionata di ossigeno. Non è stato semplice, ma l'intervento è riuscito. E ora George e la sua padrona potranno tornare a casa.