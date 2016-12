19 giugno 2014 Peppo, il cane che adotta i gattini randagi Il Jack Russel Terrier ha conquistato Instagram con le foto in cui si prende cura di tanti mici senza casa e soprattutto di Gas diventato per lui quasi un fratello Tweet google 0 Invia ad un amico

08:00 - Peppo è un Jack Russell Terrier con uno spiccato senso materno. Non avendo cuccioli propri da accudire, si dedica allora a gattini randagi senza casa e senza padrone. Gioca con loro e li pulisce quasi come se fosse la loro mamma. Le foto di Peppo circondato dai micetti hanno invaso Instagram ed entusiasmato i fan dell'hashtag "peppoegas" che raccoglie gli scatti più teneri che ritraggono Peppo con i suoi piccoli amici, in particolare con Gas, un gatto che per lui è diventato come un fratello.