Pennsylvania, cane sviene per l'emozione di rivedere la padrona

10:11 - Due anni di lontananza da casa, due anni senza vedere l'amato cucciolotto. Rebecca Ehalt, che ora risiede in Slovenia, è tornata a casa della sua famiglia in Pennsylvania per salutare i parenti e lo schnauzer. Non si aspettava, però, un'accoglienza così calorosa, soprattutto da parte della bestiola. Immortalato dalla telecamera, il cane abbaia felicemente e va in contro alla padroncina. Rebecca si china per salutarlo e lui rotola sulla schiena, felice ma anche apparentemente esausto da tutta questa gioia. Altre, due moine, qualche dolce piagnucolio e lo schnauzer sviene. Questo video è già diventato virale perché riassume perfettamente il forte amore tra persone e animali.