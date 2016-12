14 aprile 2014 Penelope Pop Corn, la maialina "vamp" in posa su Instagram E' boom di seguaci per il profilo social di questa pig-modella a cui piace indossare outfit stravaganti e farsi fotografare dalla padrona Tweet google 0 Invia ad un amico

09:49 - Il suo nome è Penelope Popcorn, vive in California, professione modella, segni particolari: maialina di razza. Su Instagram il suo profilo ha raggiunto 43.000 seguaci ed è boom di apprezzamenti per i suoi stravaganti scatti: fiocchi a pois, fermagli a fiori, tutine fluo e cappottini zebrati hanno fatto di lei una vera e proprio fotomodella a cui piace mettersi in posa per la padroncina e mostrare i suoi outfit di tendenza. Ama profumi, smalti e trucchi che la rendono una maialina vamp indubbiamente fuori dal coro!