28 febbraio 2014 Pellicano abbandonato dallo stormo impara a volare dagli esseri umani Il personale del parco Greystoke Mahale in Tanzania riprende l'emozionante scena montandogli una telecamera sul becco

20:03 - Bigbird è un pellicano trovato su una spiaggia dopo una tempesta e portato all'interno del Greystoke Mahale in Tanzania. Non sapeva volare e il suo stormo ormai era partito verso il sud. Gli specialisti del parco non si sono persi d'animo e gli hanno insegnato a spiccare il volo. E in maniera alquanto discutibile gli hanno anche montato una piccola telecamera sul becco per riprendere l'emozionante scena.