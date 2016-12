Oceano Atlantico, anche le balene cantano... Ascoltale!

14:32 - Sembra un verso di un'anatra, ma non lo è. Due scienziati americani hanno scoperto e catturato il canto delle balene: una cosa avvenuta già negli anni '70 ma solo adesso si è capito cosa fosse. Una sequenza di suoni che hanno lasciato spazio per tantissimo tempo all'immaginazione umana ma, invece, è "semplicemente" il canto delle balene Mink, registrato negli abissi dell'Antartide. Ripetizioni di lamenti, mugolii che non sono proprio qualcosa di particolarmente melodioso e orecchiabile. Chissà, magari il prossimo canto che verrà registrato negli abissi sarà quello delle sirene...