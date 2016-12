28 marzo 2014 Nuotare con i maiali? Non è uno scherzo

Alle Bahamas c'è una spiaggia per loro Sulla Big Major Spot Island i suini circolano liberamente sulla spiaggia e vanno incontro alle barche di turisti in cerca di cibo

15:07 - Hai mai nuotato insieme a un branco di maiali selvatici? Se la risposta no è perché non sei mai stato alle Bahamas, in particolare sulla Big Major Spot Island, dove appunto si trova una distesa di sabbia bianca cristallina chiamata la "spiaggia dei maiali". Qui è normale nuotare circondato dai suini, che vanno incontro alle barche nuotando come pesci in cerca di cibo. Uno spettacolo tanto bizzarro, quanto unico.