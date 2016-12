17 aprile 2014 Norvegia, nel parco dove uomini e animali si coccolano a vicenda: sono momenti unici Il Polar Arctic Wildlife Centre è l'area faunistica più a nord del mondo

Qui lupi e volpi accolgono i visitatori e si concedono ad attimi di tenerezza

12:02 - E' l'animale ad avere paura dell'uomo oppure il contrario? In Norvegia, nel Polar Arctic Wildlife Centre, lupi e volpi artiche accolgono senza timore i visitatori nel loro habitat. Nel parco faunistico più a nord del mondo, a temperature che raggiungono diversi gradi sotto lo zero, gli animali si prestano volentieri a coccole e momenti di tenerezza con le persone. Un fotografo ha immortalato uno di questi incontri.

Pal Jakobsen e l'amica Lene Kvanda sono stati nel parco, per documentare il comportamento di lupi e volpi artiche. Nel parco avvengono scene difficili da immaginare: animali, normalmente ritenuti pericolosi e che a loro volta non si avvicinano facilmente all'uomo, si fanno coccolare dagli gli ospiti, lasciandosi abbracciare e accarezzare. I due naturalisti non si sono tirati indietro alla "sessione" di dolcezza.



"Ho avuto timore e curiosità quando ci siamo avvicinati ai lupi, ma ho cercato di mantenere la calma, pensando a come avrei dovuto comportarmi e a come i lupi avrebbero reagito alla macchina fotografica. Avevo sentito dire che uno non li deve fissare direttamente negli occhi. Dobbiamo ricordare che i lupi in linea di principio hanno molta paura della gente, ma i due delle foto sono abituati ad avere rapporti con gli esseri umani", ha raccontato il fotografo.