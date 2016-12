Norman, il riccio più amato nei social

12:36 - Si chiama Norman ed è un riccio ma non come tutti gli altri. Lui infatti negli ultimi giorni ha conquistato gli utenti dei social che lo considerano ormai una vera e propria celebrità. Tante le foto pubblicate dal suo padrone- Jessie Brett - che mostrano Norman impegnato in varie attività. " Non capisce il concetto di spazio personale e spesso ama annidarsi nella mia barba" scrive Jessie. Dalle foto si evince il bellissimo rapporto che ormai lega i due, quasi dipendenti l'uno dall'altro. Di recente al piccolo riccio del web si è rotto un dente, episodio che ha suscitato preoccupazione a Jessie che ha però ha rassicurato i fan annunciando la reazione positiva di Norman promettendo ancora tanti scatti.