Non c'è limite alla vanità: un uomo in giro per Dubai con un leone nell'auto

14:30 - La città del futuro anticipa mode, stravaganze e tempi: arriva da Dubai il video di un uomo che si esibisce in giro per la città con un leone nel sedile posteriore della sua auto. Sembra proprio che tra i facoltosi uomini arabi sia diffusa la tendenza a ostentare la propria ricchezza acquistando pregiati felini "domestici" da esibire in pubblico come trofeo del successo sociale. Un segno dei tempi ma un serio problema per le autorità che da tempo cercano di arginare il commercio illegale di animali esotici