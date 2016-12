7 marzo 2014 Nellie, l'elefantessa più agile dell'Africa Scavalca un recinto nonostante il suo peso Questo esemplare di quattro tonnellate non abbatte l'ostacolo eretto da un contadino, ma ci passa al di sopra con grande eleganza Tweet google 0 Invia ad un amico

12:34 - L'intelligenza degli elefanti è cosa nota e grazie a questo innato acume un esemplare di quattro tonnellate a spasso per i prati dell'Africa ha mostrato una grande agilità e rispetto del paesaggio che lo circonda. Nellie, nonostante il suo ingente peso, è riuscita abilmente a scavalcare un recinto di filo spinato costruito da un contadino locale. Una volta libera ha potuto così dedicarsi alla ricerca del cibo.

Questi incredibili scatti sono state effettuati nel momento in cui Nellie, un'elefantessa di 4 tonnellate, riesce abilmente a scavalcare un recinto di filo spinato costruito da un contadino in Africa. Il pachiderma, che si muove costantemente per tutto il continente nero, ha scelto di saltare le recinzioni, invece di calpestarle nel suo cammino.



L'elefantessa alza elegantemente la sua zampa anteriore destra sopra il filo, facendo attenzione a non toccarlo, quindi è il turno della sua gamba sinistra prima di ripetere il processo con le zampe posteriori. Dopo una spinta finale è così libera e pronta per cercare il cibo. Le foto mostrano chiaramente come Nellie abbia rispetto per il paesaggio e non voglia essere incolpata per eventuali danni. Gli elefanti sono noti per la loro intelligenza e la capacità di risolvere i problemi e la mastodontica Nellie conferma quanto sia vero.