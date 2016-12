Napoli, anche i cani di grossa tagliain funicolare: pagheranno il biglietto

11:12 - Annuncio del garante per i diritti degli animali del comune di Napoli, Stella Cervasio: anche i cani di grossa taglia potranno viaggiare sulla funicolare cittadina. Il via al trasporto di esemplari al di sopra degli 8 chili avverrà tramite una fase sperimentale di dodici mesi. Gli impianti interessati saranno Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina.

Modalità di trasporto - Il comune e le istituzioni promotrici dell'iniziativa hanno già illustrato le regole per l'accesso al servizio. Sarà consentito il trasporto di un solo cane per treno, nello scompartimento a valle, munito di titolo di viaggio e di scheda di iscrizione all'anagrafe canina, oltre che di museruola e guinzaglio. I cani non potranno utilizzare le scale mobili e gli ascensori; in caso di affollamento degli scompartimenti, i viaggiatori e il loro animale dovranno attendere il treno successivo. Sarà possibile viaggiare con i propri quattro zampe dall'apertura degli impianti alle ore 8, dalle 14 alle 16 e dalle 20 fino alla chiusura.



"Raggiunto un obiettivo" - L'amministratore delegato di Anm (Azienda Napoletana Mobilità), Alberto Ramaglia, ha spiegato che "grazie al dialogo e alla collaborazione tra comune di Napoli, il garante, Anm e Ustif (Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi) abbiamo raggiunto un altro obiettivo. Perchè il diritto alla mobilità sia garantito anche ai viaggiatori con cani di grande taglia".