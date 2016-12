29 maggio 2014 Mr. G e Jellybean, storia dell'amicizia infinita tra una capra e un asino L'ovino aveva deciso di lasciarsi morire di fame dopo la separazione dal compagno di una vita Tweet google 0 Invia ad un amico

10:46 - Mr G è una capra particolare: si stava lasciando morire di fame dopo l'allontanamento dal suo miglior amico, l'asino Jellybean. L'ovino di 10 anni era arrivato al centro di adozione Rescue Ranch, di Animal Place, in California, dopo aver sempre vissuto con un asino su un terreno di proprietà di una donna che a malapena riusciva a prendersi cura di se stessa. I volontari del rifugio avevano preso in carico solo la capra, separandola dal compagno di una vita destinato a un altro ranch per animali in difficoltà. Ma la separazione tra i due ha avuto dei risvolti drammatici: la capretta ha rifiutato il cibo finché Jellybean non è stato riportato da lei. Ha così ritrovato la gioia di vivere e ha ricominciato ad accettare i pasti.



Video gentilmente concesso da Animal Place/First Spark Media.