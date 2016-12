9 maggio 2014 Momo dove sei? Il cagnolino che ama giocare a nascondino fa impazzire la Rete Il border collie fa perdere le proprie tracce e il suo padrone, Andrew Knapp, scatta le fotografie. Riesci a ritrovarlo? Tweet google 0 Invia ad un amico

08:01 - In un negozio di giocattoli, in una spiaggia deserta o in un giardino fiorito. Per Momo ogni luogo è buono per far perdere le proprie tracce. Il bellissimo border collie sembra avere una grande passione per nascondino tanto che il suo padrone, il graphic designer Andrew Knapp, ha iniziato a scattare fotografie per mettere alla prova prima i suoi nipotini e poi il mondo intero grazie al blog gofindMomo. E tu riesci a trovare Momo tra fiori, piante e pupazzi? Prova! E nell'immagine successiva troverai la soluzione.