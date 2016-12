3 aprile 2014 Minnesota: un happy end per Cupido,

il cucciolo che non poteva correre Il cane è stato operato al difetto congenito che aveva alle zampe anteriori grazie alle offerte raccolte dal rifugio in cui vive: dopo la riabilitazione potrà anche avere una casa Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:10 - Quella di Cupido ormai sembra una storia dall'happy end assicurato. Il cucciolo era stato trovato il 14 febbraio, giorno di San Valentino, sepolto sotto un cumulo di neve a Minneapolis. Probabilmente abbandonato per il difetto congenito alle zampe anteriore, Cupido era stato adottato da un rifugio per animali della città. Ma nutrirlo non sarebbe bastato: il cucciolo andava infatti operato al più presto per sistemare le zampe. Aperta una sottoscrizione online, non solo sono arrivati fondi sufficienti per permette a Cupido di correre come tutti gli altri animali, ma anche un gran numero di richieste di adozione. Ed ecco che, una volta finita la riabilitazione, Cupido potrà non solo zampettare allegramente ma anche avere una casa accogliente.