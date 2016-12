25 maggio 2014 Millie, il gatto che fa arrampicata e trekking Con una speciale imbracatura, il felino accompagna il suo padrone nei luoghi più impervi ed emozionanti Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

21:27 - La maggior parte dei gatti è a disagio negli spazi aperti, ma non Millie, un micio che, dopo essere stato adottato dall'alpinista Craig Armstrong, è diventato una leggenda del trekking e dell'arrampicata. "Ama letteralmente scalare le cose", ha raccontato Armstrong in un'intervista al sito Bored Panda. "Ci sono voluti un sacco di pratica e molti viaggi per arrivare alle sue capacità attuali - ha spiegato l'atleta. - Adesso Millie mi segue sui sentieri senza essere distratto dai boschetti e da altri dettagli naturalistici".