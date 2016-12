17:19 - Mico the Manx, un gatto che vive negli Stati Uniti, è probabilmente un felino da record quando si tratta di dormire. Il micio, nel video registrato dal proprietario, dimostra infatti di avere un sonno profondissimo. Per il suo padrone è quasi impossibile svegliarlo, almeno usando solo le carezze. Mico non ne vuole proprio sapere di aprire gli occhi e resiste per due minuti. Alla fine il gatto si deve arrendere, ma non sembra molto contento di essere uscito dalla fase Rem e di dover abbandonare il letto.